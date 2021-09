Diablo 2: Resurrect, l'Assassina protagonista del nuovo gameplay trailer

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Diablo 2: Resurrected con protagonista la letale Assassina, una delle sette classi disponibili nel gioco.

Introdotta originariamente nell'espansione Lord of Destruction, l'Assassina è un membro di un antico ordine Vizjerei, fondato per dare la caccia ai maghi traditori. Si tratta di un'esperta di arti marziali che sfrutta trappole letali e discipline dell'ombra per sconfiggere i malcapitati che oseranno ostacolarla, come possiamo notare nel filmato pubblicato da Blizzard, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Diablo 2: Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. È la rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction, due capisaldi dell'iconica serie di giochi di ruolo d'azione di Blizzard Entertainment.

Nel gioco saranno disponibili sette classi differenti, ovvero Amazzone, Assassina, Barbaro, Negromante, Paladino, Druido e Incantatrice, insomma c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Se volete farvi un'idea anche delle altre classi presenti nel gioco, vi consigliamo di guardare il trailer del Necromancer e il filmato dedicato al Paladino.

Ieri Blizzard ha confermato che Diablo 2 Resurrected supporterà solo parzialmente i display ultrawide, in quanto potrebbero rompere gli equilibri del gioco.