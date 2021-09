iPhone 14: scocca in titanio, addio a notch e camera sporgente, per un leaker

Mentre iPhone 13 si prepara al debutto nei negozi, con la presentazione ufficiale fissata per il 14 settembre, il noto leaker Jon Prosser potrebbe aver svelato i primi dettagli su iPhone 14, che, stando alle sue fonti, avrà un profilo in titanio e dirà addio al notch e la fotocamera posteriore sporgente.

Le presunte informazioni su iPhone 14 sono state svelate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Prosser, insieme ad alcuni render che dovrebbero dare un'idea di come sarà la prossima generazione di smartphone Apple.

Stando alle informazioni delle fonti di Prosser, iPhone 14 non avrà il notch, ovvero la rientranza presente nella parte alta dello smartphone, ma solo un foro per la camera frontale, in linea anche con informazioni condivise dall'analista Ming-Chi Kuo. I nuovi modelli inoltre avranno una scocca più spessa e in titanio (perlomeno per la versione Pro), che dovrebbe evitare la fastidiosa sporgenza della fotocamera posteriore.

Sempre secondo Prosser, i pulsanti per il volume saranno rotondi e ricorderanno quelli di iPhone 4 e 5, mentre sul fondo ci sarà uno speaker ridisegnato con griglie allungate al posto dei singoli fori e il connettore Lightning, che dovrebbe rimanere almeno per alcuni modelli di iPhone 14.

Prosser afferma che, nonostante alcuni aspetti di iPhone 14 potrebbero cambiare da qui al lancio, previsto per settembre 2022, è abbastanza sicuro che in linea generale il design sarà come quello descritto da lui quando inizierà la produzione di massa.

Ovviamente come al solito vi raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili. Prosser di recente ha azzeccato i leak riguardanti il nuovo iMac e il design di AirTag, ma ha anche avuto torto sulle finestre di lancio e i prezzi di alcuni prodotti Apple. Insomma, si tratta di una fonte da prendere sicuramente in considerazione, ma senza dare per certe tutte le informazioni che condivide.

