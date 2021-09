PS5 supera quota un milione di unità vendute in Giappone

Stando agli ultimi dati riportati da Famitsu, PS5 ha raggiunto e superato quota un milione di unità vendute in Giappone, il tutto a meno di un anno dal lancio.

Al 5 settembre la nuova console ammiraglia di Sony ha venduto un totale di 1.012.656 unità nel Sol Levante. Di queste 847.421 sono del modello standard e 165.235 della Digital Edition. Nell'ultima settimana sono state vendute in Giappone rispettivamente 15.580 e 1.495 unità delle due versioni di PS5.

PS5 ha debuttato nei negozi giapponesi il 12 novembre 2020, superando così il milione di unità vendute dopo 43 settimane dal lancio. Per fare un confronto, PS4 è uscita nel Sol Levante a febbraio 2014 e ha raggiunto il milione di unità vendute a gennaio 2015, impiegando praticamente quasi un anno per realizzare il medesimo risultato. Inoltre bisogna considerare che i problemi di scorte di PS5 (che salvo gradite sorprese continueranno anche nel 2022) hanno sicuramente avuto un'influenza negativa nelle vendite della console anche nel Sol Levante. In condizioni normali dunque l'ammiraglia di casa Sony avrebbe potuto raggiungere un traguardo simile più rapidamente.

PS5

Sempre stando ai dati di Famitsu, il gioco più venduto su PS5 in Giappone è Resident Evil Village che dal lancio, avvenuto l'8 maggio 2021, ha totalizzato ad oggi 67.000 copie vendute.

I giocatori PS5 e PS4 sono in gran fermento per il PlayStation Showcase 2021 di questa sera, dove verranno svelate novità sui titoli in uscita nei prossimi mesi e nel 2022. Nel frattempo Sony ha annunciato l'acquisizione dello studio Firesprite, attualmente al lavoro su più progetti.