Firesprite sta lavorando a diversi progetti, non solo a uno

Firesprite, il neonato PlayStation Studios, non sta lavorando a un solo progetto, ma a diversi, come emerge chiaramente dagli annunci lavorativi pubblicati sul sito ufficiale. Oltretutto le posizioni aperte sono numerosissime (45), segno che Sony ha iniziato a iniettare soldi nello studio ben prima dell'annuncio dell'acquisizione. Attualmente Firesprite conta circa 250 impiegati, cifra che come vedete è destinata a crescere.

Dagli annunci lavorativi desumiamo che ci sono in sviluppo almeno un'avventura narrativa e uno sparatutto. Uno di questi dovrebbe essere un open world. In realtà ci potrebbe essere anche un terzo progetto, un action adventure, come emerge dagli annunci per il settore "Art".

Alcune delle posizioni lavorative aperte presso Firesprite

Considerate che alcuni di questi titoli misteriosi potrebbero essere finanziati da terze parti, con accordi precedenti all'acquisizione di Sony (Firesprite ha lavorato molto su commissione negli scorsi anni), quindi potrebbero esserci dei multipiattaforma ancora non annunciati (un po' quello che è successo con Bethesda e con altri studi acquisiti da Microsoft). Staremo a vedere cosa emergerà in tal senso nei prossimi mesi.

Interessante anche il fatto che lo studio stia cercando un Head of Talent Acquisition, segno che vuole espandersi ancora.