Tales of Arise: voti ottimi dalla stampa, uno dei migliori giochi dell'anno finora

Emerse online le recensioni di Tales of Arise, l'ultimo gioco di ruolo giapponese di Bandai Namco, che ha ricevuto dei voti davvero ottimi, tanto da poter ambire a essere uno dei giochi dell'anno.

La maggior parte delle recensioni ha sottolineato come Tales of Arise sia un grande passo in avanti per la serie, dal punto di vista tecnico e del gameplay, con un sistema di combattimento rifinito e tanto da offrire ai fan del genere e non.

Prima di guardare l'elenco dei voti, andate a leggere la nostra recensione di Tales of Arise, scritta dall'inossidabile Christian Colli.