iPhone 13: uscita, prezzo, novità e rumor sui nuovi modelli di Apple

Per gli appassionati del mondo Apple il mese di settembre viene associato con costanza all'arrivo dei nuovi iPhone. L'azienda di Cupertino da anni segue questa tabella di marcia per il lancio dei propri smartphone, nonostante qualche recente ritardo dovuto ai problemi di produzione.

Quest'anno le cose sembrano essere andate come previsto, infatti proprio nelle scorse ore Apple ha confermato in via ufficiale l'evento di presentazione fissato al 14 settembre 2021 (ore 21 in Italia): in quest'occasione probabilmente non vedremo solamente i nuovi iPhone 13, ma ci sarà spazio anche per svelare Apple Watch Serie 7, lanciare i nuovi sistemi operativi e forse annunciare un iPad Mini rinnovato.

La titolazione "California streaming" dell'evento è piuttosto particolare e potrebbe nascondere qualche altro riferimento ai prodotti o servizi che saliranno sul palco all'Apple Park (purtroppo anche quest'anno senza la presenza del pubblico). Non sappiamo ancora se Apple deciderà di chiamare i nuovi smartphone "iPhone 13" oppure "iPhone 12s" (quest'ultima sembra in realtà la nomenclatura più probabile). Per praticità in questo articolo chiameremo i nuovi modelli iPhone 13 in modo da distinguerli meglio dalla scorsa lineup.

Sappiamo che vi piacciono le sorprese, ma se non riuscite ad attendere ancora qualche giorno, noi vogliamo anticiparvi le caratteristiche degli iPhone 13, basandoci sulle voci di corridoio degli scorsi mesi, considerate molto affidabili. Andremo dunque a vedere quali sono le principali novità, quanto costeranno i nuovi modelli e quando verranno rilasciati sul mercato.