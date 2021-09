Fortnite: arriva Eco di Windwalker, la protagonista della tech demo dell'Unreal Engine 5

Epic Games ha annunciato una nuova skin per Fortnite Battaglia Reale dal nome Eco di Windwalker e che si ispira alla protagonista della tech demo dell'Unreal Engine 5.

Non parliamo di una star di Hollywood come Will Smith o di un'eroina conosciuta da tutti come Wonder Woman, ma chiunque abbia assistito alla presentazione dell'Unreal Engine 5 sicuramente riconoscerà la somiglianza della guerriera della tech demo presentata da Epic Games a maggio dello scorso anno. Eco di Windwalker è inoltre protagonista di una clip di Slay, il nuovo progetto d'animazione di Mold3D Studio realizzato con Unreal Engine che potete ammirare di seguito:

Eco di Windwalker sarà disponibile da oggi nel Negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale per un periodo di tempo limitato. Inoltre Eco di Windwalker è anche la protagonista della nuova edizione di #Fortography, il concorso di Epic Games. Potete condividere le vostre immagini usando l'hashtag #Fortography su Twitter e/o il flair Fortography su r/FortNiteBR. Venerdì 17 settembre 2021 Epic Games pubblicherà un post sul blog con alcuni dei nostri screenshot preferiti.

Nel frattempo la Stagione 7 del Capitolo 2 si prepara a un finale con i fiocchi, grazie all'evento Operazione: Cieli di Fuoco che inizierà il 12 settembre.