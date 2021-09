Philips The One: forti sconti per l'elegante serie di Smart TV

Philips ha lanciato una serie di sconti sulle sue Smart TV più gettonate, ma quelli che più ci interessano sono quelli per la serie Philips The One, da una parte limitata dall'illuminazione LED e dal refresh a 60 Hz, ma dall'altra valorizzata da design, comfort, illuminazione ambientale Ambilight, HDR HLG.

Il modello da 43 pollici non è adatto a spazi enormi, ma è più facile da piazzare e costa meno, arrivando a 689 euro grazie a uno sconto di 60 euro. Il modello da 50 pollici inizia invece a essere adatto a un salotto, ma pur costando qualcosa in più gode si ferma a uno sconto di 50 euro. La metà rispetto al modello da 58 pollici che oltre a garantire un impatto superiore gode di uno sconto di 100 euro. E lo stesso vale per il modello da 65 pollici, l'ultimo a essere scontato della serie visto che l'offerta non comprende quello da 70 pollici, che gode sempre di uno sconto di 100 euro.

La serie Philips The One implementa una versione molto efficace del sistema di illuminazione ambientale Ambilight

