Kingston presenta XS2000, l’SSD portatile in “formato tascabile”

Kingston Digital ha annunciato la disponibilità dell'SSD portatile XS2000. Si tratta di un'unità di archiviazione esterna che utilizza la connettività USB 3.2 Gen 2x2 per racchiudere prestazioni di nuova generazione in un SSD portatile dalle dimensioni tascabili e perfetto per quando si è in movimento.

XS2000 consente velocità di trasferimento estreme fino a 2.000 MB/s1, garantendo agli utenti maggiore produttività e interruzioni ridotte al minimo. XS2000 offre notevoli performance e capacità, fino a 2TB ² , per l'offloading e l'editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi rapidi. Il drive si connette mediante un connettore USB Type-C 3. Con dimensioni pari a circa la metà di un normale SSD portatile, XS2000 include una solida custodia conforme allo standard IP554, che lo rende resistente ad acqua e polvere.

"XS2000 è stato creato appositamente con la combinazione definitiva di elevate prestazioni e capacità, per stare al passo con le richieste di contenuti dei consumatori di tutto il mondo", ha affermato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. "Inoltre, le dimensioni compatte, simili a quelle di un portachiavi, e la massima durata fanno sì che l'utente - dal content creator, al prosumer, al professionista aziendale - possa mantenere un flusso di produttività stabile".

XS2000 è disponibile con capacità da 500 GB, 1TB a 2TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito. Potrete acquistare Kingston XS2000 su Amazon.it.

Kingston XS2000

Di seguito trovate le caratteristiche e specifiche tecniche del SSD portatile XS2000 condivise da Kingston: