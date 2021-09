Microsoft Flight Simulator: il World Update 6 migliora Germania, Austria e Svizzera

Come da programma finalmente è disponibile il World Update 6 di Microsoft Flight Simulator che introduce tante novità e migliora l'aspetto di Germania, Austria e Svizzera.

L'update, gratuito per tutti gli utenti, punta a migliorare la resa visiva dei tre paesi europei e delle Alpi, e include mappe altimetriche ad alta risoluzione, nonché nuove città 3D in Germania, Basel in Svizzera, Graz e Vienna in Austria.

Gli sviluppatori hanno poi realizzato a mano oltre 100 punti di interesse basati su altrettante location europee, come l'Allianz Arena di Monaco, la Riesenrad di Vienna e il Castello di Marienburg di Hannover. Ovviamente non potevano mancare nuovi aereoporti, inclusi quelli di Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt and St. Gallen. L'update inoltre include nuovi Voli di Scoperta e sfide d'atterraggio.

Microsoft Flight Simulator

Per maggiori dettagli e le note ufficiali complete con tutte le novità del World Update 6, inclusi fix di bug e altri problemi, vi rimandiamo al sito ufficiale di Microsoft Flight Simulator, che potete raggiungere a questo indirizzo.

Il team di sviluppo di Asobo continuerà inoltre a supportare Microsoft Flight Simulator anche nei restanti mesi del 2021 e nel 2022. Entro la fine dell'anno è atteso un ulteriore World Update, a cui ne seguiranno altri sei durante il corso del prossimo anno, assieme all'espansione gratuita Top Gun (che è stata rinviata per uscire in concomitanza con il nuovo film) e il cockpit condiviso.