Microsoft Flight Simulator, il DLC Top Gun: Maverick rinviato per uscire con il film

Tra le novità più attese per Microsoft Flight Simulator c'è sicuramente il DLC dedicato a Top Gun: Maverick, il nuovo film con Tom Cruise, ma visto che quest'ultimo ha subito un ulteriore rinvio nei cinema, anche l'espansione arriverà in ritardo rispetto a quanto previsto.

Il film Top Gun: Maverick, dopo vari posticipi, è ora previsto per il 27 maggio 2022 e, a quanto pare, anche il DLC dedicato arriverà in tale periodo, dunque con un notevole ritardo rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza, visto che si parlava di questo autunno.

Solo pochi giorni fa, durante la Gamescom 2021, Asobo e Microsoft avevano ribadito che il DLC di Top Gun: Maverick era previsto arrivare il 18 novembre 2021, nella stessa data fissata per l'uscita del film nei cinema, ma con il netto posticipo di quest'ultimo anche l'espansione per Microsoft Flight Simulator subirà lo stesso destino.

Con una breve comunicazione pubblicata sul sito ufficiale della simulazione di volo, gli sviluppatori fanno sapere che l'espansione Top Gun: Maverick per Microsoft Flight Simulator su Windows 10, Steam, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass verrà rilasciata insieme al film, "condivideremo ulteriori informazioni in futuro".

Poco sopra viene riferito che la data di uscita del film è il 27 maggio 2022, dunque possiamo aspettarci il DLC in tale data, con un ritardo di ben 6 mesi rispetto all'uscita annunciata in precedenza, dunque ci sarà da aspettare veramente molto tempo. Nel frattempo, se non altro, speriamo che il tempo extra concesso ad Asobo e Microsoft consenta di perfezionare ancora di più i contenuti dell'espansione, che sarà comunque gratuita.

Pochi giorni fa, era emerso che anche il World Update 6 è stato rinviato, ma in questo caso solo di poco tempo, con uscita prevista per la settimana prossima, il 7 settembre 2021.