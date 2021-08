Microsoft Flight Simulator: DLC gratis per Top Gun, multiplayer, nuove regioni e aerei

Durante la presentazione di Xbox della Gamescom 2021, il team di Microsoft Flight Simulator ha confermato che sarà pubblicato un DLC gratuito dedicato a Top Gun Maverick, il film con Tom Cruise che arriverà il 18 novembre 2021.

Considerando che il film non è ancora uscito e che la promozione non è ancora conclusa, Team Asobo non può parlarci nel dettaglio di quanto potremo vedere nel DLC dedicato a Top Gun Maverick. Microsoft Flight Simulator, in ogni caso, è pronto a proporre anche altre novità.

Team Asobo ha deciso di introdurre nel gioco una serie di nuove regioni e anche nuove Leggende Locali, una serie di aerei molto noti in certe parti del mondo, ma poco conosciuti a livelli internazionale. Per il team questo è un ottimo modo per dare fama a questi mezzi, grazie al successo di Microsoft Flight Simulator, che come dice Microsoft stessa è uno dei giochi con la media voto più alta. Queste novità arriveranno il 7 settembre 2021.

Arriverà anche una modalità multigiocatore, questo autunno: per il momento non abbiamo una data più precisa. Microsoft Flight Simulator certamente è pronto a espandersi sempre di più.

