Into the Pit annunciato per PC e Xbox One via Game Pass alla Gamescom 2021

Into the Pit è il nuovo sparatutto retrò prodotto da Humble Games e in uscita su PC e Xbox One il 19 ottobre, disponibile dal day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Annunciato alla Gamescom 2021 con un trailer, il gioco ci metterà nei panni di un cacciatore mistico, capace di lanciare potenti incantesimi per eliminare creature maligne e avversari provenienti dall'oltretomba.

Impegnati in frenetiche sequenze di combattimento all'interno di scenari inquietanti, dovremo liberare una serie di villaggi dall'influenza maligna che li ha colpiti, salvare gli abitanti e miscelare le nostre abilità per ottenere la massima efficacia in battaglia.

Oltre all'ambientazione e alle atmosfere, Into the Pit potrà contare anche su di una serie di elementi roguelike in grado di aumentare ulteriormente lo spessore dell'esperienza.