Offerte di Settembre Amazon: i migliori sconti sui dispositivi Amazon

Anche i dispositivi Amazon rientrano tra le Offerte di Settembre Amazon, assieme a una valanga di monitor, laptop e periferiche in sconto netto fino al 7 settembre.

In questo caso tra le offerte più interessanti ci sono sia i dongle Fire Stick TV, molto utili per trasformare un televisore anche non troppo recente in una Smart TV con un corredo per lo streaming completo, sia diversi dispositivi Amazon Echo.

Risulta di nuovo disponibile a un prezzo a quello più basso il Fire TV Stick Lite del 2020, in sconto di 10 euro. Non ha i comandi secondari per la TV sul telecomando e si accontenta della risoluzione 1080p, ma non manca di input vocale per interagire con Alexa. Risulta invece completo Fire TV Stick Lite del 2021, in sconto di 15 euro, per il resto identico al precedente. Saliamo invece di fascia con il Fire TV Stick 4K che, in sconto di 20 euro, può riprodurre contenuti 4K con HDR10+ grazie a un hardaware più potente.

Il Fire TV Stick Lite è minimale, ma anche economico e molto intuitivo

Lato Amazon Echo troviamo al prezzo più basso l'Amazon Echo Show 8, nella versione di prima generazione ma comunque pienamente funzionale e, soprattutto, in sconto di ben 45 euro. Parliamo invece dell'ultimo modello con l'Amazon Echo Studio, un dispositivo più potente, e quindi più costoso, ma in sconto di 30 euro. Ciononostante può risultare sovradimensionato rispetto alle esigenze dei più che possono puntare sull'Amazon Echo Dot di quarta generazione, rivisto in funzione della qualità audio e della forma, tondeggiante, che gode di uno sconto di 10 euro.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.