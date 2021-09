Hades su PS5, Xbox Series X|S e Switch in un video confronto: dove gira meglio?

Almeno in base a questo confronto video da parte di ElAnalistaDeBits , che non approfondisce più di tanto ma fornisce alcuni dati di base per avere idea della situazione, Hades ha performance e risoluzione sostanzialmente uguali tra le console next gen, ovvero:

Hades è protagonista di un nuovo video confronto fra le versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch , con il classico parallelo che punta a mettere in evidenza le eventuali differenze tra le piattaforme e rilevare dove giri meglio, anche se in questo caso l'impresa è ardua.

La risoluzione risulta essere 4K sia su PS5 che su Xbox Series X e anche Series S: non essendo un gioco particolarmente impegnativo dal punto di vista grafico, la risoluzione in questione sembra sia mantenuta senza bisogno di tecniche come checkerboard rendering e simili. L'unica differenza in questo senso si rileva su Nintendo Switch, dove la risoluzione sembra essere 720p, ma in portabilità raggiunge una chiarezza d'immagine notevole.

Anche le performance sembrano generalmente stabili a 60 fps su tutte le piattaforme. Le uniche differenze sembrano riguardare elementi molto piccoli: nell'analisi in questione viene rilevato un po' di stuttering su PS5 rispetto a Xbox, mentre i caricamenti sono leggermente più rapidi su Xbox Series X|S.

In ogni caso, Hades è il gioco con la valutazione Metacritic più alta su PS5 e Xbox Series X|S e meritatamente, come potete leggere anche nella nostra recensione di Hades.