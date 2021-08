Hades è il gioco con la valutazione Metacritic più alta su PS5 e Xbox Series X|S

Hades risulta essere ora il gioco con la valutazione più alta su PS5 e Xbox Series X|S, in termini di voto Metascore, superando esclusive e altri giochi decisamente quotati, come possiamo vedere qui sotto.

Si parla in particolare di giochi specificamente pubblicati per PS5 e Xbox Series X|S con delle build next gen, dunque nei parametri di Metacritic non vengono considerati, in questo caso, i titoli giocati in retrocompatibilità sulle nuove console, dunque appartenenti ufficialmente alla generazione precedente.

Questi sono i top 5 di Metacritic per quanto riguarda i giochi per PS5 e Xbox Series X|S, in base al Metascore raggiunto: