Call of Duty: Vanguard, Activision non compare mai nel trailer di presentazione

Call of Duty: Vanguard è stato presentato ieri, a dimostrazione di come la macchina macina milioni non abbia intenzione di fermarsi nemmeno di fronte alla rosa crisi che sta investendo Activision Blizzard, ma qualche segno di questa risulta ben visibile anche all'interno del trailer di presentazione andato in scena nelle ore scorse, dove il marchio del publisher non compare mai.

Come potete vedere anche qui sopra, il trailer di presentazione di Call of Duty: Vanguard pubblicato ieri ha un taglio decisamente cinematografico e, sebbene possa essere una scelta stilistica precisa, fa una certa impressione notare come il logo Activision non compaia mai al suo interno.

In questo senso, appare un po' strana la scritta iniziale "Call of Duty Presents", che sembra quasi una sostituzione effettuata in fretta a furia di un possibile "Activision presents", che ci saremmo aspettati maggiormente. Allo stesso modo, risulta piuttosto strano che, dall'inizio alla fine, gli unici marchi presenti siano Sledgehammer games, Treyarch e Beenox, con il marchio Activision assente anche dalla schermata riassuntiva con il titolo del gioco alla fine.

Non ci sono ovviamente comunicazioni ufficiali da parte del publisher, ma è probabile che, vista la situazione, abbia optato per un approccio decisamente dimesso, considerando opportuno non fare presente il marchio Activision in un momento così delicato.

Come sappiamo, Activision Blizzard è stata denunciata per maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici in via ufficiale, cosa che ha scatenato una reazione a catena che ha portato all'emersione di ulteriori casi a sostegno della tesi. Poco prima della presentazione di ieri, il capo di Sledgehammer aveva parlato brevemente della causa contro Activision, ma mantenendo sempre un tono decisamente formale e vago.