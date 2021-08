Amazon aprirà negozi fisici? Il gigante dell'e-commerce pensa all'espansione

Amazon potrebbe aprire presto dei negozi fisici caratterizzati proprio dal marchio che simboleggia ormai l'e-commerce in digitale, segnando dunque uno strano ritorno al passato che è, tuttavia, emblematico della volontà d'espansione del colosso americano.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, che si riferisce a fonti interne non meglio identificate, Amazon starebbe valutando l'apertura di vari punti vendita, progettando negozi in grado di offrire merci e prodotti di diverso tipo, con una predilezione verso il marchio Amazon.

Si tratterebbe di supermercati, o qualcosa del genere, in grado di vendere prodotti che si possono trovare abitualmente sul sito di Amazon, mantenendo la classica insegna dell'e-commerce e dunque presentandosi come vere e proprie estensioni fisiche della compagnia nel mondo dei negozi veri.

In base a quanto riferito, non ci sarebbe intenzione di costruire centri enormi, quanto negozi di dimensioni più standard ma distribuiti in diversi luoghi. La misura massima di questi locali potrebbe aggirarsi sui 4000mq, dunque al livello di alcuni grandi magazzini ma non di dimensione eccessiva.

I primi centri sarebbero previsti in Ohio e in California, con altri previsti successivamente, ma non sappiamo ancora se l'intenzione sia limitarsi agli USA o espandersi anche in altri paesi. Non è la prima volta che Amazon opera una scelta del genere: in precedenza, però, si trattava di piccoli supermercati della linea Amazon Go, una sorta di sotto-divisione della compagnia, già presenti in America a partire da Seattle, così come l'Amazon Go Grocery presso la sede centrale.

Di recente, Amazon si è beccata una multa da 746 milioni di euro per violazione delle norme EU sulla privacy.