Battletoads: un video celebra il primo anniversario

Vediamo questo filmato che celebra il primo anniversario di Battletoads, il reboot della celebre serie di picchiaduro a incontri uscito ormai un anno fa su PC e Xbox One. Purtroppo il video non annuncia niente di nuovo, quindi non aspettatevi qualche contenuto extra, ma è solo un modo per festeggiare i 365 giorni passati dal lancio.

Per avere maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Battletoads, in cui abbiamo scritto:

Battletoads è una mezza delusione, non tanto perché sia un brutto gioco. Anzi, tutto il contrario. Il suo problema di fondo è quello lungamente espresso nell'articolo: non ha un'identità forte a livello di gameplay, nonostante le varie fasi da cui è composto non siano mal realizzate. Così com'è sembra quasi una raccolta di mini giochi di lusso, che però non riesce a lasciare il segno in alcun modo. Speriamo che gli sviluppatori sfruttino il lavoro fatto per realizzare un picchiaduro a scorrimento completo, abbandonando tutto il resto.

Per il resto vi ricordiamo che Battletoads è disponibile anche su Xbox Game Pass ed è giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X e S.