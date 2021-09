Horizon Forbidden West e l'upgrade a PS5: fan chiedono a Sony di cambiare le sue politiche

Come probabilmente già saprete, la decisione di riservare l'upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5 di Horizon Forbidden West solo con l'acquisto di determinate edizioni ha scatenato le ire di molti giocatori, che ora chiedono a Sony sui social di rivedere le sue politiche in merito.

Come abbiamo spiegato in precedenza, l'upgrade a PS5 di Horizon sarà disponibile solo per chi acquisterà la Deluxe e la Collector's Edition, tagliando fuori chi acquista la versione digitale e la Standard Edition. Nel loro caso infatti non sarà possibile effettuare l'upgrade, neppure pagando un extra, se non acquistando una seconda copia specificamente per PS5, una cosa che non ha davvero senso.

Considerando quanto è tutt'ora difficile acquistare PS5 (e la situazione purtroppo non migliorerà il prossimo anno), in molti magari avevano in mente di iniziare la nuova avventura di Aloy su PS4 per poi passare alla versione PS5 in corso d'opera o magari usare come scusa i vantaggi grafici dell'upgrade per un eventuale seconda partita.

Come possiamo notare dai commenti sotto un post Hermen Hulst, il boss di PlayStation Studios, in molti stanno chiedendo un cambio di politiche da parte di Sony. C'è chi fa notare quanto sia cervellotico il sistema di upgrade del gioco, affermando che "le persone potrebbero acquistare la versione sbagliata e finire per pagare 130 $ per lo stesso gioco" e chi chiede che quantomeno venga reso disponibile un sistema di upgrade per tutti, anche a pagamento.

C'è poi chi afferma che Jim Ryan, il CEO di SIE, in realtà aveva promesso il passaggio da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West senza costi per tutti i giocatori, ma come già abbiamo ampiamente spiegato in una news dedicata Sony non ha mai promesso esplicitamente un upgrade gratuito se non per i giochi di lancio di PS5.

Ovviamente i tweet che abbiamo riportato nella notizia sono solo alcuni esempi(e soprattutto quelli con toni più educati), ma basta fare un giro dei vari social di Sony per notare le numerose lamentele dei giocatori. Chissà se a questo punto Sony deciderà o meno di apportare delle modifiche al sistema di upgrade tra PS4 e PS5 dei suoi titoli, incluso ovviamente Horizon Forbidden West.

Nel frattempo la compagnia ha pubblicato il teaser trailer del PlayStation Showcase 2021 ricordandoci l'appuntamento della prossima settimana.