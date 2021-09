Horizon Forbidden West: Sony aveva promesso l'upgrade PS5 gratis?

L'annuncio che l'upgrade da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West sarà possibile solo acquistando determinate edizioni del gioco ha fatto storcere il naso a molti utenti, specialmente quelli che si aspettavano di poter eseguire tale passaggio gratuitamente con le versioni Standard e Digital. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, una vecchia intervista rilasciata da Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, dove apparentemente prometteva che l'upgrade alla versione PS5 sarebbe stato gratuito. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

La "promessa" in questione, che ci è stata segnalata e riportata nei commenti più volte, sarebbe arrivata in un'intervista con il Washington Post pubblicata il 16 settembre 2020. Tenete a mente questa data. In tale occasione Ryan ha effettivamente promesso gli upgrade gratuiti a PS5 di alcuni titoli PS4, tuttavia senza menzionare esplicitamente Horizon Forbidden West. La dichiarazione di Ryan è anticipata da un'introduzione dell'autore dell'articolo, dove affermava che il fatto che alcuni titoli PS5 come Horizon Forbidden West e Spider-Man: Miles Morales avrebbero avuto una versione PS4 avrebbe potuto scontentare alcuni fan Sony. A questa introduzione segue l'intervento di Ryan:

"Nessuno dovrebbe rimanere deluso. Le versioni PS5 di quei giochi sono costruiti dalle fondamenta per sfruttare i vantaggi di PS5 e abbiamo un percorso di upgrade per gli utenti PS4 per ottenere la versione PS5 gratuitamente."

Horizon Forbidden West

Come possiamo notare Ryan non specifica esplicitamente Horizon Forbidden West, che invece è stato menzionato solo dall'autore dell'articolo. A tutto ciò si aggiungono i dettagli ufficiali arrivati con un articolo del PlayStation Blog pubblicato sempre il 16 settembre (in Italia il 17 settembre) che afferma:

"Sappiamo che la community di PS4 passerà a PS5 in momenti diversi e siamo lieti di annunciare le versioni per PS4 di alcune delle nostre esclusive. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West verranno lanciati anche su PS4. Sebbene questi tre giochi siano stati progettati per sfruttare PS5 e le sue esclusive funzionalità di nuova generazione come l'SSD ad altissima velocità e il controller DualSense, anche i possessori di PS4 potranno godersi queste esperienze al momento del lancio. Le versioni digitali dei giochi di lancio per PS4 includono un aggiornamento gratuito su entrambe le console PS5, mentre le versioni su disco di questi giochi per PS4 includono un aggiornamento gratuito su PS5 con unità disco Blu-Ray Ultra HD."

L'articolo dunque riprende le parole del CEO di Sony Interactive Entertainement, ma specifica che l'upgrade gratuito è previsto per i "giochi di lancio". Il che include Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure ma, per ovvi motivi, taglia fuori dal discorso Horizon Forbidden West. E a voler fare i puntigliosi, effettivamente "il percorso di upgrade gratuito" promesso da Ryan c'è, per quanto cervellotico e limitato solo all'acquisto di determinate edizioni del titolo Guerrilla Games.

La nostra intenzione non è quella di difendere la politica di Sony riguardo gli upgrade PS5, sia chiaro. Anzi nel caso di Horizon Forbidden West abbiamo già detto la nostra su come questa formula potrebbe risultare confusionaria per il consumatore, oltre al fatto che non ha davvero senso pagare due volte per lo stesso gioco. Tuttavia ci sembra azzardato affermare che Sony non abbia mantenuto la parola data, perlomeno per quanto riguarda questo caso specifico.