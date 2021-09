Fortnite, Operazione: Cieli di Fuoco concluderà il Capitolo 2 - Stagione 7

Epic Games ha svelato i dettagli di Operazione: Cieli di Fuoco, l'evento finale della Stagione 7 del Capitolo 2 di Fortnite, che prenderà il via il 12 settembre.

Come apprendiamo dalle informazioni del sito ufficiale, l'evento avrà inizio alle 22:00 italiane di domenica 12 settembre. I giocatori, organizzati in squadre d'assalto, dovranno intrufolarsi a bordo della nave madre degli alieni che minacciano di invadere il mondo di Battaglia Reale e consegnare l'ultimo messaggio dell'OI.

"Ora che la Nave madre ha preso di mira la base segreta dell'Ordine Immaginario a Podere Pannocchia, Slone ha escogitato un piano per mettere fine all'Invasione una volta per tutte. Hai risposto alle sue chiamate, hai lavorato come agente sotto copertura per l'OI... ora è il momento di infiltrarti nell'Ultima Realtà e porre fine all'occupazione aliena. È ora di dare inizio all'Operazione: Cieli di fuoco.", recita l'introduzione all'evento di Epic Games.

Fortnite

Le playlist dell'Operazione: Cieli di Fuoco di Fortnite saranno disponibili 30 minuti prima dell'inizio dell'evento, dunque alle 21:30. Sarà possibile partecipare con una lobby completa di 16 amici. Inoltre, per quanto opzionale, Epic Games raccomanda di "indossare un travestimento adatto: se proprio devi invadere un'astronave aliena, fallo con stile".

Dal 9 settembre alle ore 16:00 sarà disponibile un nuovo incarico leggendario che ricompenserà i giocatori che hanno svuotato le scorte di lingotti, che elargirà PE utili per completare il Pass Battaglia. In tal senso vi consigliamo anche di raccogliere tutti i Manufatti Alieni, ottenere gli stili e le opzioni Kimera, nonché completare gli incarichi di Superman, visto che non sarà più possibile farlo dopo l'inizio dell'Operazione: Cieli di Fuoco.

Nel frattempo su Fornite è arrivata la skin di Will Smith.