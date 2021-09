Deep Down: Shawn Layden non ha idea di che fine abbia fatto il gioco di Capcom

L'ex capo di Sony PlayStation Shawn Layden non ha la più pallida idea di che fine abbia fatto Deep Down, una delle esclusive PS4 annunciate insieme alla console. A porgli la domanda è stato Jason Schreier di Bloomberg, curioso di conoscere le sorti del misterioso gioco di Capcom, ormai sparito da anni dai radar.

Perché chiedere a Layden? Facile: essendo Deep Down un'esclusiva PS4, è facile pensare che tra le due compagnie ci fossero degli accordi e che Sony fosse ben informata sullo stato dei lavori. Invece pare che a un certo punto anche la compagnia attualmente diretta da Jim Ryan abbia perso di vista il gioco. Capcom non ha mai dichiarato ufficialmente di averlo cancellato e oltretutto continua a rinnovare il marchio commerciale, ma ormai è abbastanza chiaro che non arriverà mai sul mercato, visti i troppi anni di silenzio. Del resto, chi lo sta più aspettando?

Deep Down non è l'unica esclusiva di PS4 ad aver avuto problemi di sviluppo. Recentemente si è parlato della cancellazione di WiLD, altra esclusiva annunciata nei primi anni della console ma mai arrivata sul mercato.