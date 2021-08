Wild: l'attesa esclusiva PlayStation è stata cancellata, dice Jeff Grubb

Wild è una delle esclusive PlayStation annunciate da più tempo e di cui negli anni si è saputo meno in assoluto, dunque i dubbi sul suo stato di salute sono ormai più che leciti, tanto che non sorprenderebbe più di tanto il fatto che sia stato cancellato, come riferito di recente dal solito giornalista/insider Jeff Grubb.

La questione va presa insomma come voce di corridoio e non come comunicazione ufficiale, anche se resta una cosa estremamente verosimile, visto come si sono evolute le cose. Wild è stato annunciato addirittura nel lontano 2014 come esclusiva PS4 e ha stupito e interessato tutti per il suo livello tecnico e per il concept molto particolare.

Wild si presenta come un'interessante open world immerso nella natura

Si tratta di un open world con elementi survival, che mette in scena la vita nella natura sotto diversi aspetti, ma i dettagli al di là delle prime apparizioni sono rimasti molto scarsi. Il gioco è stato creato da Michel Ancel, autore di Rayman e Beyond Good & Evil, e affidato al team indie Wild Sheep, creato appositamente per portare avanti il progetto. Venne annunciato alla GamesCom 2014 con un primo trailer di presentazione e poi mostrato nuovamente l'anno successivo con un trailer di gameplay dalla Paris Games Week.

Dopo questi due eventi, al di là di qualche immagine, non sono state mostrate molte altre prove tangibili dello stato di sviluppo di Wild, che secondo Jeff Grubb a questo punto sarebbe stato cancellato. L'uscita di scena di Michel Ancel dal mondo dello sviluppo di videogiochi potrebbe aver dato il colpo di grazia al progetto, nonostante fino al mese scorso ci fossero ancora dei segni di vita provenienti dal team Wild Sheep Studio, almeno a partire dagli annunci lavorativi.

Nella nuova puntata video di Giant Bomb, Grubb ha riferito di poter "confermare" che il gioco è cancellato: "Non c'è più nessun Wild", ha affermato il giornalista, che ha spiegato anche come "Michel Ancel ha abbandonato il progetto, non ci sta più lavorando e il gioco è stato chiuso. Il team che ci stava lavorando sopra forse sta cercando di rimanere insieme e lavorare ad altri progetti".

A questo punto restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Wild Sheep Studios o Michel Ancel stesso, considerando che fino a un po' di tempo fa aveva confermato che il progetto fosse ancora vivo. Resta da capire, nel caso, se sia stato spostato su PS5 o meno, ma la situazione a questo punto è davvero molto incerta per l'interessante gioco in questione.