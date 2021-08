PlayStation Store, offerte del 19 agosto 2021

Su PlayStation Store sono appena partite ben due differenti promozioni: da una parte Giochi a meno di 20 euro, l'iniziativa che consente appunto di portarsi a casa svariati giochi per PS5 e PS4 a un prezzo appunto inferiore ai 20 euro; dall'altra PlayStation Indies, con le offerte legate alle produzioni indipendenti, che promette sconti fino al 75%. Come al solito, eccoci dunque a fornirvi i nostri consigli per gli acquisti, con particolare attenzione nei confronti dei titoli che grazie alle attuali riduzioni sono disponibili sulla piattaforma digitale Sony alle cifre più basse di sempre.

Scarlet Nexus Scarlet Nexus, uno dei protagonisti: Yuito Sumeragi Cominciamo in maniera inedita dando un'occhiata alla Promozione della Settimana, che fino al 26 agosto consente di acquistare il recentissimo Scarlet Nexus (PS5 e PS4, 41,99€ anziché 69,99) approfittando di un risparmio pari al 40%: non male per niente, se consideriamo che l'action RPG in stile anime prodotto da Bandai Namco è stato pubblicato neanche due mesi fa. Ambientato in un futuro in cui la maggior parte degli esseri umani ha sviluppato le capacità del proprio cervello al punto da acquisire abilità speciali, il gioco ci mette di fronte alla terribile minaccia degli Estranei: creature mostruose che sembrano provenire da una dimensione alternativa e che sono appunto affamate di materia cerebrale. Per fronteggiarli è stata istituita una squadra speciale di soldati potenziati, come i due protagonisti dell'avventura: Yuito Sumeragi e Kasane Randall. Nei panni dell'uno o dell'altro dovremo completare una lunga campagna con svariate differenze narrative e non solo, perché i personaggi dispongono di poteri unici e anche di una squadra diversa a supporto. Impreziosito da una splendida grafica in stile anime, il titolo tende un po' a riproporre gli stessi scenari e gli immancabili stereotipi giapponesi, ma offre al contempo un sistema di combattimento solidissimo e numeri di tutto rispetto, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Scarlet Nexus: leggetela per saperne di più.

Yakuza: Like a Dragon Yakuza: Like a Dragon, Ichiban e i suoi amici Prezzo più basso di sempre per Yakuza: Like a Dragon (PS5 e PS4, 38,99€ anziché 59,99), l'ultimo episodio della celebre serie SEGA nonché quello più originale e rivoluzionario. Dopo la lunga saga con protagonista Kazuma Kiryu, viene infatti raccontata la storia di un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga, che si muove sullo sfondo del solito Kamurocho ma anche e soprattutto in quel di Yokohama, come potete leggere nella recensione di Yakuza: Like a Dragon. Finito in prigione per un reato che non ha commesso, quando torna libero Ichiban scopre che la sua famiglia si è alleata con l'Allenza Omi, tradendo il clan Tojo, e decide di scoprire come mai il suo mentore si è reso colpevole di un'azione simile. La lunga campagna include la classica esplorazione alla Yakuza, con le sue tante attività collaterali, ma un sistema di combattimento a turni in stile jRPG sostituisce quello action, consentendoci di gestire le mosse e le abilità di ogni membro del party.

DOOM Eternal e DOOM DOOM Eternal, lo scontro con uno dei nemici più rognosi Prima promozione in assoluto per DOOM Eternal (PS5 e PS4, 17,49€ anziché 69,99), lo straordinario sparatutto di id Software che ci coinvolge anche stavolta con il suo gameplay run & gun, mettendoci al comando del potentissimo DOOM Slayer nella sua missione di distruzione delle orde infernali, che dopo Marte hanno attaccato il pianeta Terra. Fra nuovi nemici, nuove armi e nuove abilità, dovremo affrontare situazioni sempre più complesse, spettacolari combattimenti e sezioni platform che richiedono prontezza e precisione per essere completate. A proposito, è in promozione anche DOOM (PS4, 4,99€ anziché 19,99) al prezzo più basso di sempre: un'ottima occasione per acquistare entrambi gli episodi risparmiando un bel po' di soldi. Ulteriori dettagli nella recensione di DOOM Eternal e nella recensione di DOOM.

The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt a cavallo nell'espansione Blood and Wine Un grande classico degli sconti su PlayStation Store, The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, 5,99€ anziché 29,99) può essere vostro con una riduzione di prezzo pari all'80% anche nella Game of the Year Edition (PS4, 9,99€ anziché 49,99), che come saprete include le due ricche espansioni Blood and Wine e Hearts of Stone, che aggiungono ulteriore spessore all'esperienza. L'action RPG sviluppato da CD Projekt RED ha bisogno di ben poche presentazioni: ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski, ci mette al comando dello strigo Geralt di Rivia, alle prese con mostri e personaggi di varia natura sullo sfondo di un mondo dark fantasy estremamente affascinante, che fa da base anche per la serie televisiva di grande successo prodotta da Netflix. La recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.