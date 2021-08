PlayStation Plus, agosto 2021: Plants Vs. Zombies e Hunter's Arena: Legends

PlayStation Plus vede l'arrivo ad agosto 2021 di tre nuovi giochi per PS5 e PS4 che, come da tradizione, gli utenti abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente, ovverosia senza costi aggiuntivi.

Si tratta di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, ultimo episodio dello shooter competitivo prodotto da Electronic Arts e basato sulla serie di PopCap Games; Hunter's Arena: Legends, un affascinante battle royale per trenta giocatori già disponibile su PC, e infine Tennis World Tour 2, lo sportivo di Big Ant Studios.

La selezione è stata apprezzata dai lettori di Multiplayer.it? Anche stavolta no: stando al nostro sondaggio, ben il 65% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dai giochi di agosto e il 19% poco soddisfatto, per un totale di impressioni negative pari all'84%.