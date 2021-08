Fortnite X Street Fighter: Guile e Cammy approdano nel Battle Royale di Epic Games

Per la gioia dei fan di Street Fighter che non disdegno una partitella a Fortnite di tanto in tanto, Capcom ed Epic Games hanno annunciato che Guile e Cammy debutteranno nel Battle Royale domenica 8 agosto alle 02:00 (ora italiana).

Entrambi i lottatori veranno aggiunti al Negozio di Fortnite con due skin. Guile sarà disponibile nella versione con la classica tenuta verde di Street Fighter II, con la variante da spiaggia "Guile Protezione 100" e il dorso decorativo "K.O.". Per Cammy invece verrà proposta la variante "Cammy Mimetica", assieme al dorso decorativo "Aurora Militare". Chi è interessato a ottenere il pacchetto completo può approfittare di un bundle, che oltre ai contenuti citati include anche la schermata di caricamento "Secondo Round". Non manca poi un ulteriore bundle che include il piccone "Ascia tattica" di Guile, il piccone "Ascia Bowie" di Cammy e il deltaplano "Vector V-Trigger"

Cammy e Guile di Street Fighter arrivano nel Negozio di Fortnite

L'arrivo dei due combattenti di Street Fighter sarà preceduto dalla Coppa Cammy del 5 agosto, che vi darà modo di vincere il suo costume e il dorso decorativo in anticipo se vi classificate nelle prime posizioni o di ottenere la schermata di caricamento Secondo Round se totalizzerete almeno 8 punti.

Per maggiori informazioni sulle novità in arrivo nel negozio di Fortnite e la Coppa Cammy, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Epic Games, raggiungibile a questo indirizzo.

Quella di Cammy e Guile potrebbe non essere l'unico crossover in arrivo per Fortnite. Secondo un leak, infatti, a breve Naruto Uzumaki arriverà nel Pass Battaglia.