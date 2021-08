Fortnite: Naruto in arrivo nel Pass Battaglia, secondo un leak

Stando a un leak presto Naruto Uzumaki, l'inarrestabile ninja del Villaggio della Foglia, potrebbe debuttare nel Pass Battaglia di Fortnite, per la gioia di tutti i fan del manga e anime di Masashi Kishimoto.

Una possibile collaborazione tra il Battle Royale di Epic Games e Naruto in realtà era nell'aria da tempo, grazie a un documento trapelato in occasione del processo Epic contro Apple. Voci di corridoio che si sono fatte più forti nelle ultime ore grazie ai moderatori di r/FortniteLeaks, secondo i quali Epic Games ha ottenuto i diritti per utilizzare il personaggio di Naruto in Fortnite.

Indiscrezione che in seguito è stata confermata anche dal leaker ShiinaBR su Twitter che ha aggiunto che "a quanto pare Epic Games ora sta cercando di includerlo nel prossimo Pass Battaglia.".

Come al solito vi consigliamo di prendere con le pinze un leak simile, in attesa di una conferma o smentita da parte di fonti ufficiali. Magari nel frattempo potete godervi uno dei concerti in-game di Ariana Grande e partecipare alla sfide del Rift Tour.

Tuttavia se si dovesse dimostrare veritiero, la skin di Naruto dovrebbe debuttare con la Stagione 8 di Fortnite prevista per il prossimo 12 settembre. Sempre rimanendo in tema, secondo un altro leak con l'arrivo della nuova season Fortnite si aggiornerà all'Unreal Engine 5.