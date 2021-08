Flight Simulator, 10 brani da ascoltare durante i vostri voli

Durante un lungo viaggio in aereo, è consuetudine isolarsi da ciò che ci circonda per focalizzare la nostra attenzione su un libro, un film, un videogioco, sul paesaggio che scorre lentamente fuori dal finestrino (se si è fortunati), magari mentre si sta ascoltando la musica che ci piace. In un simulatore di volo le cose non cambiano di molto, se non per il fatto che bisogna sempre essere vigili, dato che non siamo più passeggeri, bensì piloti.

Tutto ciò che implica distogliere lo sguardo dallo schermo è sconsigliabile, perché in cabina di pilotaggio la situazione può mutare da un momento all'altro. Tuttavia, una colonna sonora in sottofondo non solo serve a intrattenerci un po' di più durante un volo, ma riesce perfino a esaltarne alcuni tratti, come i panorami sognanti attraverso i quali ci troviamo a transitare, tra nuvole minacciose, catene montuose e oceani apparentemente sconfinati. Per questo, abbiamo pensato di condividere con voi una playlist da utilizzare durante le vostre rotte, con sonorità che, a nostro avviso, si sposano alla perfezione con quanto vi troverete ad affrontare.

Di seguito vi proponiamo 10 brani da ascoltare durante i vostri voli su Flight Simulator.