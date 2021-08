No More Heroes 3, video di gameplay con il boss fight di Gold Joe

No More Heroes 3 si mostra con un nuovo video di gameplay, in questo caso il boss fight completo in cui Travis Touchdown affronta il potente alieno Gold Joe.

Si tratta di uno dei dieci supereroi alieni di No More Heroes 3, che il protagonista del gioco deve combattere per impedire che il malvagio FU invada la Terra, sottomettendone gli abitanti.

Come si può vedere in queste sequenze, Gold Joe combatte all'interno di una gabbia energetica che infligge danni letali laddovve ci si finisca contro, lancia attacchi rotanti ed emette campi di forza che possono far davvero male.

Travis lo affronta con la sua immancabile spada a energia, mettendo in mostra tutto il proprio repertorio fra combo, schivate perfette, mosse di wrestling, fendenti speciali e manovre extra del tutto simili a quelle viste in Travis Strikes Again: No More Heroes.

No More Heroes 3 sarà disponibile a partire dal 27 agosto, solo su Nintendo Switch, e fra qualche giorno potrete leggere la nostra recensione del gioco.