Deep Down: Capcom ha rinnovato il marchio, ancora una volta

Capcom ha rinnovato per l'ennesima volta il marchio di Deep Down, uno dei vaporware più clamorosi dell'attuale generazione di console. Molti di voti ricorderanno che Deep Down fu uno dei titoli con cui fu presentata PS4. Doveva essere un gioco di ruolo d'azione con dungeon generati proceduralmente, ma dalla grafica spacca mascella. Purtroppo non ha mai visto la luce del giorno.

Recentemente è emerso che Deep Down è stato di fatto congelato, nonostante alcuni speravano fosse riciclato per PS5 e nonostante il producer Yoshinori Ono abbia dichiarato verso la fine dell'anno scorso che il team di sviluppo non lo ha completamente abbandonato.

Il 19 giugno 2020 Capcom ha di nuovo rinnovato il marchio. Ciò non significa necessariamente che lo sviluppo sia ripreso o che sarà concluso. Più probabile che il publisher giapponese voglia semplicemente tutelarsi. L'ultima volta il marchio Deep Down fu rinnovato per due anni nel 2018, ma da allora nulla si è mosso riguardo al gioco, almeno pubblicamente.