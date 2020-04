Deep Down è stato accantonato da Capcom benché quasi completo, dicono varie fonti

Deep Down è stato accantonato da Capcom benché lo sviluppo del gioco fosse quasi completo: lo riferiscono diverse fonti vicine all'azienda giapponese.

Le ultime notizie su Deep Down risalgono allo scorso novembre, quando si è parlato di una possibile uscita in esclusiva PS5, rimarcando come i lavori si trovassero ormai in uno stadio avanzato.

È tuttavia passato davvero tantissimo tempo dalla presentazione di Deep Down, avvenuta nel febbraio del 2013, ed è chiaro che recuperare il progetto richiederebbe quantomeno una profonda opera di revisione tecnica e contenutistica.

Ryozo Tsujimoto, capo della consumer games development division 2 di Capcom e producer della serie Monster Hunter, ha dichiarato tempo fa che l'azienda non ha rinunciato all'idea di creare nuove proprietà intellettuali.

Allo stato attuale, tuttavia, è evidente che la casa di Osaka continuerà a puntare sui suoi brand più popolari ed è di ieri la notizia di un sondaggio per chiedere agli utenti se vogliono altri remake di Resident Evil.