Microsoft, tutti gli eventi da qui a luglio 2021 saranno digitali

Microsoft ha annunciato ufficialmente che tutti i suoi eventi da qui a luglio 2021 saranno digitali per via dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia.

Vengono dunque confermati i rumor che parlavano della cancellazione di tutti gli eventi in presenza, anche se in realtà assisteremo a una trasformazione degli stessi, come spiega il comunicato della casa di Redmond.

"Alla luce delle sfide poste dal COVID-19, Microsoft ha monitorato attentamente la situazione globale e riorganizzato la propria strategia per quanto concerne gli eventi in presenza", recita la nota.

"Come azienda, Microsoft ha deciso di trasformare tutti gli eventi in esterna e in interni in un'esperienza completamente digitale da qui a luglio 2021. Ciò include i futuri MVP e RD Summit, attualmente previsto dal 28 marzo al 2 aprile 2021."

"Continueremo a valutare la situazione nella speranza di poterci incontrare nuovamente di persona non appena le condizioni generali lo consentiranno."