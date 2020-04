Google Maps evidenzia ristoranti e locali con consegna a domicilio

Google Maps ha messo in evidenza delle scorciatoie per la selezione di ristoranti e locali in grado di offrire un servizio di consegna a domicilio per via dell'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Coronavirus.

Questa funzionalità di Google Maps effettua una selezione delle attività sulla base appunto dei servizi offerti, elencando i locali da asporto e quelli che consegnano a domicilio in primo piano.

Le scorciatoie in questione erano già presenti nell'applicazione da alcuni mesi, ma sono state messe in evidenza per via dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

La modifica, che si aggiunge alle funzionalità introdotte per evidenziare ospedali e strutture sanitarie, è attualmente visibile dagli utenti americani e francesi, dunque immaginiamo sarà disponibile anche in Italia a breve.