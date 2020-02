Google Maps: nuovo look e interfaccia disponibili su Android e iOS

Google Maps, in occasione del suo quindicesimo compleanno, si è rifatto il look: e non solo quello. Il nuovo aggiornamento è ora disponibile su smartphone android e iOS, in questo rapido articolo esamineremo le principali novità di rilievo.

Il nuovo Google Maps ora disponibile su Android e iOS ha modificato look e interfaccia, in vari aspetti. Innanzitutto ora ha una nuova icona, ma strutturalmente i cambiamenti sono ben più interessanti: i comandi chiave sono stati centralizzati nella barra di navigazione, con l'aggiunta anche di due nuove tab. Esplora e "Commute" restano identici a prima, ma "Per te" è stato rinominato "Aggiornamenti". La vecchia voce "I tuoi luoghi" è diventata "Salvati", ed è stata spostata nella parte inferiore dell'interfaccia.

La nuova voce Contribuisci è stata pensata, da Google Maps, per condividere la propria conoscenza e i dettagli su strade e luoghi con altri utenti dell'applicazione. Questo permetterà anche agli sviluppatori di potenziare il sistema di navigazione satellitare di Google.