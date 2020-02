Google Maps, uomo finisce in un fiume ghiacciato grazie alle indicazioni dell'app

Google Maps è sicuramente un sistema di navigazione satellitare molto utile, ma questo non vuol dire che bisogna seguirlo con la più cieca fiducia: meglio anzi tenere gli occhi aperti. Quest'uomo del Minneapolis, ad esempio, è finito in un fiume ghiacciato, rischiando la vita.

Come riportato nelle ultime ore dal WCCO, un uomo ha cercato di attraversare il fiume Mississippi presso lo Stone Arch Bridge, finendo al suo interno. Ai soccorritori, che per fortuna sono arrivati in tempo a salvarlo da uno stato iniziale di ipotermia, l'uomo ha raccontato di essere finito nel fiume ghiacciato grazie alle indicazioni dell'app di Google Maps. Il tutto è accaduto alle 03:00 del mattino; è molto probabile che l'app avesse suggerito all'uomo di attraversare quel luogo, ma non passando direttamente attraverso il fiume in questione.

Per fortuna si tratta di una storia a lieto fine: chissà, magari l'uomo confidava nella presenza di un ponte o di un passaggio specifico dato che Google Maps consigliava di superare il fiume ghiacciato proprio in quel punto. La prossima volta farà sicuramente più attenzione; non è l'unica stramberia che nelle ultime settimane ha contraddistinto l'app di Google, comunque. Altrove un hacker ha utilizzato 99 smartphone con Google Maps per modificare il flusso del traffico.