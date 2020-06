Shakedown: Hawaii uscirà anche su Wii U e Wii, due console morte

Lo sviluppatore Vblank ha annunciato che il suo action open world in pixel art Shakedown: Hawaii uscirà anche per due console sostanzialmente morte: Nintendo Wii e Wii U, in entrambi i casi in edizione fisica. Per ora i dettagli riguardano soprattutto la versione Wii, che uscirà il 9 luglio 2020 e la cui tiratura sarà di 3000 copie. Costerà 29,99 dollari ed evidentemente si rivolgerà a un pubblico di collezionisti.

Della versione Wii U per ora si è visto solo il packshot, si sa che è in gold e che uscirà ad agosto, insieme alla versione Steam (Shakedown: Hawaii per PC è disponibile solo su Epic Games Store per ora). Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale in questo caso, come mancano i dati sulla tiratura.

Shakedown: Hawaii è un gioco open world in cui elementi di azione si fondono con la costruzione di un impero. Costruisci un sistema economico più o meno "lecito" completando missioni in un open world, acquisendo attività, sabotando la concorrenza, conquistando territori ed estorcendo denaro ai negozianti in cambio di protezione. Tu sei l'amministratore delegato e i tuoi super poteri sono le succursali dubbie, i costi di servizio nascosti, le pubblicità ingannevoli e le clausole scritte in piccolo.