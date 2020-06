Mass Effect Trilogy Remaster: Shinobi602 ha smontato gli ultimi rumor

Gli ultimi rumor di Mass Effect Trilogy Remaster sono stati smontati da Shinobi602. Il noto insider, infatti, ha detto che tutte le voci provenienti dal sedicente Q&A tester di EA sono completamente false.

La settimana scorsa, infatti, su Reddit erano comparse delle indiscrezioni provenienti da una persona che si professava un Q&A Tester di EA/Bioware. aspiretobegood, questo il nome dell'utente, ha affermato di essere al lavoro sulla Mass Effect Trilogy Remaster. Secondo lui, EA avrebbe riconvertito i tre giochi utilizzando il Frostbite Engine. Questo nonostante Bioware abbia avuto sempre grandi problemi col Frostbite, problemi emersi nell'insuccesso di Dragon Age Inquisition e in Mass Effect Andromeda.

Il cambio di engine avrebbe dato ad EA la possibilità di fare grandi cambiamenti al gameplay del primo capitolo. L'utente Reddit sosteneva che nella versione Remaster della trilogia ci saranno delle differenze nella gestione della mappa e nel'esplorazione della galassia, che sarebbero stati pescati dei contenuti tagliati originariamente e molto altro ancora.

Tutto molto bello, non fosse che Shinobi602, sempre un insider, ma perlomeno con un curriculum più corposo, abbia bollato tutto come falsità. Se in molti sono rimasti delusi di non aver avuto un annuncio della Mass Effect Trilogy Remaster durante l'EA Play Live 2020, gli utenti PC sono contenti di poter finalmente completare la trilogia di Mass Effect su Steam.

Un ritorno di questa amatissima saga, però, è auspicato da molti.