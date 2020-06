The Cuphead Show: Netflix mostra qualche secondo dell'atteso cartone animato

Netflix ha mostrato su Twitter alcuni secondi della serie televisiva The Cuphead Show. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'atteso cartone animato dedicato al difficilissimo, quanto stiloso videogioco di Studio MDHR.

The Cuphead Show è stato annunciato la scorsa estate e da qual momento in poi poco è trapelato di questo show. In questo breve teaser possiamo vedere per la prima volta il cartone animato in azione così da constatare le similitudini con lo stile e le tematiche del gioco.

A chi non conoscesse il materiale originale consigliamo di leggere la recensione di Cuphead, gli altri apprezzeranno immediatamente il ritorno di Cuphead e Mugman, oltre che dei loro doppiatori, Tru Valentino e Frank Todaro.

Come è facile capire osservando le immagini, Cuphead è ispirato ai cartoni animati Fleischer dei primi anni del secolo scorso. Per questo motivo il produttore esecutivo CJ Kettler dice che "Reimmaginare lo stile Fleischer con questi due personaggi incredibilmente simili sarà una cosa abbastanza nuova". Secondo il direttore artistico Andrea Fernandez lo spettacolo "vi riporterà alla meraviglia dell'infanzia". Sempre che abbiate 100 anni, ci verrebbe da dire.

Le immagini sono comunque molto promettenti, peccato non ci sia ancora una data di lancio ufficiale. Cosa ne dite? Lo attendente con ansia?