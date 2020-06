The Dark Pictures Anthology: Little Hope, un video di gameplay di otto minuti

Bandai Namco ha pubblicato un video con otto minuti di gameplay di The Dark Pictures Anthology: Little Hope, il nuovo gioco horror di Supermassive Games, lo studio di Until Dawn. Attenzione perché il filmato, che trovate in testa alla notizia, contiene alcune piccole anticipazioni. Se non volete averne non guardatelo.

The Dark Pictures: Little Hope è il secondo capitolo nella serie antologica di avventure horror, in cui ogni episodio è ispirato da fatti, storie o miti del mondo reale e ha trama, ambientazione e cast di personaggi nuovi.

Bloccati e isolati nell'abbandonata città di Little Hope, 4 studenti e un loro professore devono sfuggire dalle apparizioni da incubo che li perseguitano senza tregua in una nebbia impenetrabile.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: Little Hope è in sviluppo per PS4, PC e Xbox One. L'uscita è prevista per l'autunno 2020, anche se non è ancora ben chiaro quando.