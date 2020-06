Mass Effect Trilogy Remastered, uscita prevista in autunno? Annuncio atteso all'EA Play Live

Mass Effect Trilogy Remastered assume sempre più consistenza, con la voce di corridoio che si sta facendo insistente in questo periodo e ora con la previsione di un'uscita questo autunno e presentazione in arrivo nel corso dell'EA Play Live, la settimana prossima.

È da un po' di tempo che si parla di questa possibilità: prima con la notizia emersa su un nuovo remaster in uscita entro marzo 2021 da parte di Electronic Arts, poi con ulteriori conferme che hanno portato a pensare che Mass Effect Trilogy sia praticamente certo tra i progetti di Electronic Arts in corso.

Effettivamente, lo stesso publisher ha confermato che c'è un remaster in sviluppo e previsto entro marzo 2021, ovvero la conclusione dell'attuale anno fiscale, dunque questo misterioso "EA HD Title" è realtà e secondo molti si tratta proprio di Mass Effect Trilogy Remastered.

Secondo Game Reactor, la trilogia fantascientifica di BioWare dovrebbe arrivare in forma rimasterizzata anche prima del previsto, ovvero questo autunno, cosa che sposterebbe le uscite anche di altri giochi di grosso calibro normalmente previsti in tale periodo.

Secondo la voce di corridoio in questione, l'arrivo di Mass Effect Trilogy Remastered nell'autunno 2020 prenderebbe il posto delle altre uscite di grosso calibro, come Battlefield 6, che potrebbe dunque essere spostato più avanti nell'anno fiscale.

Tutto questo probabilmente verrà svelato nel corso di EA Play Live, dunque non resta che attendere il 19 giugno 2020 alle ore 1:00 del mattino per saperne di più, nel nuovo evento di presentazione Electronic Arts in streaming.