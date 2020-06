Call of Duty Black Ops Cold War è in sviluppo presso Treyarch e presentato domani?

Chance, un pro player di COD, ha riferito su Reddit che Treyarch lo ha invitato nei suoi studi per discutere la filosofia del multiplayer del nuovo COD, conosciuto come Call of Duty Black Ops Cold War. Contemporaneamente David Vonderhaar, il capo dello studio, ha pubblicato un misterioso tweet di attesa. Il gioco sarà annunciato domani all'interno della presentazione di PS5?

Tutto quello che sappiamo di COD 2020 o Call of Duty Black Ops Cold War arriva da indiscrezioni, voci, qualche leak del PS Store, video rubati e cose di questo genere. In altre parole sembra manchi semplicemente l'annuncio ufficiale, ma ormai si sa molto del nuovo gioco di Activision.

Nella giornata di oggi è arrivato il nuovo pezzo del puzzle a completare il quadro generale. Non che ci fossero dubbi, ma sarà Treyarch, lo studio che ha creato la serie di Black Ops, a sviluppare il nuovo capitolo. Treyarch, infatti, avrebbe invitato alcuni pro player, tra i quali Chance, nei suoi uffici per parlare della scena competitiva di COD, della filosofia dietro il nuovo capitolo e di tutte le novità di quest'anno. Confermando in questo modo di essere lei al timone del progetto.

Contemporaneamente anche David Vonderhaar, una delle figure più prominenti dello studio, ha postato l'8 giugno un curioso tweet con tre tazze di caffè. Presumibilmente una per ogni giorno che dovremo attendere prima del reveal del gioco. L'11 giungo, infatti, ci sarà la presentazione di PS5 e tutti gli indizi ci dicono che Call of Duty Black Ops Cold War sarà tra i giochi mostrati.

Il nuovo COD è tra i giochi che attendete con maggiore ansia? Seguite con noi la presentazione di PS5. Saremo live con una lunga maratona di preparazione all'evento e di commento a tutto ciò che sarà annunciato in quella lunga ora. Restate con noi.