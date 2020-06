Call of Duty: Black Ops Cold War, l'alpha compare su PS Store: reveal l'11 giugno?

Call of Duty: Black Ops Cold War è comparso con la versione alpha su PlayStation Store, il che sembrerebbe indicare il probabile reveal del gioco l'11 giugno.

Il nuovo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision verrà dunque mostrato nel corso della presentazione di PS5, giovedì sera? Le tempistiche appaiono quantomeno compatibili, ma non è finita qui.

Sebbene infatti molti utenti abbiano bollato l'immagine che trovate in calce come fake, il canale YouTube TheGamingRevolution ha pubblicato un video in cui illustra i retroscena dell'avvistamento.

Sembra che l'alpha di Call of Duty: Black Ops Cold War sia stata individuata sul sito PS4Patches.com, che passa in rassegna tutti gli aggiornamenti del PlayStation Network, inclusi quelli riguardanti prodotti non ancora distribuiti e nascosti dietro nomi in codice.

La stessa fonte ha consentito di scoprire l'imminente presentazione di EA Sports UFC 4, che con ogni probabilità verrà annunciato ufficialmente durante EA Play Live 2020.

Insomma, se l'avvistamento è legittimo allora l'evento di PlayStation 5 si pone come il palcoscenico ideale per un reveal. Sarà così che andranno le cose? Lo scopriremo giovedì sera.