Xenoblade e non solo, Monolith Soft vorrebbe lavorare anche su un progetto più piccolo

Monolith Soft ha ormai legato la sua fama alla serie Xenoblade e continuerà probabilmente a lavorarci anche in futuro, ma questo non toglie che il team abbia intenzione di provare anche qualcosa di nuovo, con il desiderio espresso di voler sviluppare anche un progetto più piccolo, in termini di scala.

Considerando il successo riscosso anche da Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, è chiaro che la serie sia destinata a proseguire ancora a lungo ma non è la prima volta che si parla di un nuovo gioco presso Monolith Soft, che potrebbe essere ovviamente un nuovo RPG da parte del team, che ha recentemente compiuto 20 anni di attività.

Il team è attualmente suddiviso in due gruppi principali e una divisione a Kyoto: il primo, quello più importante, è completamente concentrato su Xenoblade, mentre il secondo gruppo sta collaborando a Zelda, probabilmente proprio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 visto il lavoro già svolto sul primo capitolo.

La divisione di Kyoto è specializzata soprattutto nel supporto a vari altri progetti e viene regolarmente impiegata da Nintendo per aiutare lo sviluppo su diversi titoli, come successo di recente con Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2 e altri.

In una recente intervista concessa a Vandal, Monolith Soft ha lasciato intendere che la concentrazione è ancora del tutto volta a Xenoblade, ma ha fatto anche capire come il team voglia provare a sviluppare anche qualcosa di nuovo, possibilmente un progetto di dimensioni più piccole, che potrebbe consentire una maggiore libertà creativa. A questo punto, attendiamo eventuali informazioni al riguardo.