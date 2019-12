The Legend of Zelda: MonolithSoft cerca personale per lavorare alla serie

MonolithSoft ha pubblicato un tweet per ricercare personale che lavori alla serie The Legend of Zelda. Molti hanno subito dedotto che lo studio degli Xenoblade si stia occupando di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, anche se il gioco non viene mai citato direttamente.



L'annuncio ricerca dei freelancer che lavorino al gioco (e ad altri progetti), oltre a un Character modeler, Concept art designer, Scenario planner e Map modeler per lo Zelda in sviluppo. Chi teme che MonolithSoft abbandoni i suoi progetti per aiutare gli altri team di Nintendo non tema, perché parte dello studio è sempre stata dedicata a fare da supporto. Del resto nell'ultimo periodo ha assunto davvero tante persone, quindi è facile parlare di una fase espansiva che può portarla a gestire più progetti contemporaneamente senza problemi.