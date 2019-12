Ubisoft, i Saldi di Fine Anno 2019: sconti fino all'80% sui giochi PC

Ubisoft ha dato il via ai Saldi di Fine Anno sullo store ufficiale, con sconti fino all'80% su di un'ampia selezione di giochi per PC e la possibilità di usufruire di ulteriori riduzioni: per i primi tre giorni, da oggi al 19 dicembre, inserendo nel carrello il codice EXTRA20 potrete ottenere uno sconto extra del 20%.



Partiamo a bomba con l'ormai classico Assassin's Creed Odyssey, che è possibile acquistare nella ricca Gold Edition al prezzo di 35 euro anziché 99,99, a cui aggiungere come detto un ulteriore sconto del 20%. Del gioco abbiamo già parlato in tante occasioni: ambientato nell'antica Grecia, durante la guerra fra Sparta e Atene, questo episodio ci mette nei panni di uno spartano rinnegato che si guadagna da vivere come mercenario, mettendo la propria spada al servizio del miglior offerente. Una nuova missione lo porterà tuttavia a scoprire i segreti del suo passato e a confrontarsi con una pericolosa setta che punta a dominare il mondo.

Caratterizzato da una mappa letteralmente enorme, piena di cose da fare e da vedere, Odyssey si pone senza dubbio come uno dei migliori capitoli di sempre per il franchise Ubisoft, grazie anche agli ulteriori sviluppi sul fronte dei meccanismi RPG e all'introduzione dell'elemento romance.



Perché puntare alla Gold Edition? Perché include anche lo straordinario Season Pass, fra i migliori che si siano mai visti: il pacchetto comprende non solo due nuovi archi narrativi suddivisi in sei mini campagne, che rivelano il futuro di Alexios e Kassandra, ma anche le remaster di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation. Parliamo insomma di contenuti in grado di garantire decine e decine di ore di gameplay supplementare, per un'abbondanza difficile da riscontrare altrove.