Battlefield 6 avrà un'ambientazione contemporanea, rivolto al presente?

Battlefield 6 potrebbe tornare a un'ambientazione contemporanea, abbandonando momentaneamente le ricostruzioni storiche e tornando al presente, come già accaduto qualche volta nei capitoli precedenti, sebbene questa sia una serie che fa delle digressioni storiche un po' la sua caratteristica ricorrente.

Battlefield 1 ci ha portato nella prima guerra mondiale, a dire il vero in maniera piuttosto originale considerando che si tratta di un periodo non molto esplorato dagli sparatutto in soggettiva, mentre Battlefield V è tornato nelle ambientazioni più canoniche della Seconda Guerra Mondiale.

Con Battlefield 6 ci si riallaccerebbe dunque alla tradizione delle ambientazioni contemporanee, che hanno caratterizzato anche Battlefield 4 e Battlefield 3 in precedenza (salvo leggere sfasature temporali rispetto alla contemporaneità vera e propria). Si tratta, in ogni caso, ancora di una semplice voce di corridoio, in attesa della presentazione ufficiale da parte di EA e DICE.

L'idea viene suggerita da Tom Henderson, una fonte che ha precedentemente riportato dei leak che si sono rivelati poi corrispondenti alla realtà, dunque da prendere in considerazione. Henderson ha semplicemente riferito di considerare molto probabile l'ambientazione contemporanea per Battlefield 6 e l'idea è stata ripresa e confermata anche dal solito Jeff Grubb, giornalista di GamesBeat che ormai è una sorta di celebrità nell'ambito degli insider e delle voci di corridoio.

È probabile che una presentazione di Battlefield 6 si possa avere all'EA Play Live 2020, fissato per il 19 giugno 2020 alle 1:00 del mattino, mentre alcune voci precedenti hanno parlato di Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X come esclusiva next gen.