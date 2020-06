TechTonik: alle 15 ragioniamo sul perché si parli di 4K e non di fps nei trailer PS5

Nella puntata di oggi di TechTonik, live su Twitch a partire dalle 15, in compagnia di Pierpaolo Greco proviamo a ragionare sul perché Sony parli solo di 4K e non faccia nessun accenno al frame rate nei trailer di PS5 che saranno pubblicati dopo la presentazione della console. La nuova generazione sarà in grado di settare i 60 fotogrammi al secondo come standard per i suoi giochi? Come da tradizione ne parleremo a ruota libera durante la diretta, cominciate a scrivere le vostre considerazioni e le vostre domande ai piedi di questa notizia: saranno le prime cose che saranno lette durante la live.

Oggi ci soffermeremo principalmente sulla scelta di Sony di fare la live a 1080p e 30fps, ma anche sulla curiosa indicazione di seguire lo show con le cuffie: sarà il primo assaggio del chiacchierato Tempest Engine?

Inoltre ci incuriosisce il fatto che il colosso giapponese abbia specificato che i singoli trailer saranno pubblicati in 4K al termine della presentazione, ma non ci sono accenni al frame rate. Semplice scelta di comunicazione o anche la nuova generazione non sarà quella che sarà ricordata per aver settato lo standard a 60fps?

Ovviamente ci sarà anche tanto spazio per tutte le vostre domande e considerazioni.

