Animal Crossing: New Horizons, vendite a oltre 10 milioni di copie solo in digitale

Animal Crossing: New Horizons si conferma uno schiacciasassi in termini di vendite, avendo superato i 10 milioni di copie anche solo per quanto riguarda la versione in digitale e senza dunque considerare quella fisica venduta in negozio.

Eravamo rimasti, all'inizio di maggio, all'annuncio dei 13,4 milioni di copie vendute per il gioco su Nintendo Switch, superando nel giro di qualche mese non solo i risultati raggiunti dai capitoli precedenti come Animal Crossing: New Leaf e Animal Crossing: Wild World, ma addirittura le vendite previste in totale da Nintendo per l'intero ciclo vitale del gioco.

Oggi arriva da Famitsu un ulteriore dato che può dare una misura del successo del fenomeno Animal Crossing: New Horizons, che a quanto pare ha superato i 10 milioni di copie solo per quanto riguarda le edizioni in digitale.

Considerando come il pubblico Nintendo Switch tenda ad essere tradizionalista in termini di formato per i giochi preferendo spesso l'acquisto in versione fisica, in particolare per quanto riguarda i titoli first party che, in effetti, non hanno nemmeno grandi differenze di prezzo tra un formato e l'altro, c'è da immaginare che la quantità totale possa essere intorno al doppio, a questo punto, ma questo non è ancora dato saperlo.

È chiaro che la formula di Animal Crossing ha trovato un'ottima accoglienza su Nintendo Switch e forse in particolare anche nel periodo della quarantena generale, data la particolare atmosfera che pervade il gioco e la possibilità di evadere offerta dalla sua ambientazione. In ogni caso, i suoi risultati sul mercato sono davvero sorprendenti, a quanto pare anche per la stessa Nintendo, e continuano ad incrementare di mese in mese.