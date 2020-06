PS5: dopo la presentazione, i trailer singoli saranno pubblicati in 4K

PS5 sta per avere la sua presentazione ufficiale e, come di consueto, possiamo aspettarci la pubblicazione dei singoli trailer di presentazione su YouTube a stretto giro dopo l'evento o anche in contemporanea con questo, in versione migliore con risoluzione 4K.

La cosa è stata precisata da Sid Shuman, senior director di SIE Content Communication, che è intervenuto sul blog PlayStation ufficiale per riferire appunto che i trailer saranno di qualità superiore rispetto allo streaming video della presentazione.

Come abbiamo riferito in precedenza, l'evento dell'11 giugno sarà a 1080p e 30 fps, con Sony che ha anche suggerito l'uso delle cuffie per seguirlo al meglio. Qualcuno può essere rimasto deluso dal fatto che la trasmissione sia limitata alla risoluzione 1080p, ma questo è dovuto soprattutto per garantire una maggiore qualità media dello streaming e non sovraccaricare le reti con un bitrate eccessivo dato da video con risoluzioni superiori.

Come spiegato da Shuman, dunque, "Il broadcast sarà a 1080p e 30 frame al secondo, ma la maggior parte dei trailer saranno poi pubblicati su YouTube e visibili in 4K dopo lo show". Com'era lecito aspettarsi, insomma, per vedere i singoli trailer in qualità più alta ci sarà solo da aspettare che vengano caricati su YouTube, probabilmente all'interno del canale ufficiale PlayStation, in qualità più alta.

Curiosamente, si parla solo di risoluzione e non di eventuale aumento del frame-rate per le singole pubblicazioni dei video successive alla presentazione di PS5, ma questa potrebbe essere una semplice dimenticanza da parte di Shuman, tenendo comunque conto che si tratta di elementi su cui ha poco senso disquisire, trattandosi di video compressi per la pubblicazione su YouTube.